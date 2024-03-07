Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Российские спортсмены лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 после пропуска этапа Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Российские гимнасты также пропустили этапы Кубка мира в Каире и Котбусе. Из-за пропуска трех этапов из четырех россияне потеряли возможность претендовать на достаточное количество квалификационных очков для поездки на Олимпиаду.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.