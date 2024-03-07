Медведев готов выступить на Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов выступить в одиночном и парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если смогу, я буду выступать. Я буду играть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, хотя в теннисе все склонны думать, что турниры «Большого шлема» важнее. Что касается нейтрального статуса, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом. Постараюсь показать хороший теннис и победить», — приводит слова Медведева Reuters.

На Олимпиаде-2020 золотую медаль завоевал немец Александр Зверев, серебро у россиянина Карена Хачанова, замкнул тройку призеров Пабло Буста из Испании.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.