Костомаров будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что будет поддерживать россиян на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Наверное, все-таки буду смотреть Олимпиаду. Олимпийские игры есть Олимпийские игры, большой праздник. Жалко, что в таком статусе наши спортсмены принимают участие, но это уже длится на протяжении последних десяти лет, постоянно происходят палки в колеса. Наверное, все равно буду смотреть и, конечно же, за наших спортсменов буду в большей степени болеть, чем просто за процесс», — приводит слова Костомарова ТАСС.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.