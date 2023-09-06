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Сегодня, 17:19

Представители России получили допуск на международные соревнования в 26 из 39 олимпийских видах спорта

Алина Савинова
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Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что представители России получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.

«Мы понимаем, какая ситуация, понимаем, что в большинстве видов спорта команды не смогут выступить. Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования», — приводит ТАСС слова Морозова.

5 сентября стало известно, что российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже. 6 числа этого же месяца президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры-2024.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к участию в соревнованиях в нейтральном статусе тех спортсменов из России и Белоруссии, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с военными структурами. Кроме того, атлеты обеих стран не должны быть представлены в командных видах спорта.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/18669989
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