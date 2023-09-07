Гризманн мечтает сыграть на Олимпийских играх в Париже

Вице-капитан сборной Франции Антуан Гризманн признался, что хотел бы сыграть за национальную команду на Олимпийских играх в 2024 году.

«Внутри сборной Франции нет никакой конкуренции за право попасть в заявку на Олимпийские игры. Я сказал уже «Атлетико», что для меня это мечта, это цель, и в заявке будет только трое игроков старше 23 лет. Это мечта. Но конкуренции нет и это не является табуированной темой. Счастливчиков будет трое, остальные будут перед телевизором, чтобы поддержать спортсменов», — цитирует L'Equipe Гризманна.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. В состав олимпийской сборной на футбольном турнире может войти 3 игрока старше 23 лет.