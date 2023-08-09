Валуев — о просьбе Украины не пускать российских атлетов на территории других стран: «Скучно. Не хватает креатива»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» заявление Верховной рады Украины к западным странам с просьбой не пускать российских атлетов на свою территорию.

«Жду, когда Украина попросит прикрыть российским космонавтам полеты в космос. Это будет что-то новенькое. Можно потом попросить закрыть глубины мирового океана. А так скучно. В общем не хватает креатива», — сказал Валуев «СЭ».

Причиной разработки соответствующего постановления в комитете назвали предложениями МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Так в проекте обращения есть призыв к президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим ответственным лицам не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии. В 2024 году Париж станет столицей Олимпийских игр и Паралимпиады.