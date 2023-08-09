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Сегодня, 11:30

Украина придумала, как продлить отстранение россиян вопреки позиции МОК

Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Проблемы с выдачей виз для российских спортсменов могут усилиться.
Фото Global Look Press
Верховная рада обратится к западным странам с просьбой не пускать наших атлетов на свою территорию.

Визовые проблемы российских спортсменов могут приобрести системный характер из-за новой инициативы Верховной рады Украины. Как информирует РИА «Новости», парламент соседней страны готовит обращение к лидерам иностранных государств с предложением законодательно запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций. Речь идет в том числе о Франции и Олимпиаде-2024 в Париже. После частичного снятия санкций наши атлеты регулярно сталкиваются с различными визовыми препонами. Однако до сих пор они выглядели хаотичными. Насколько же тогда реальна поддержка украинского проекта и какими дополнительными сложностями он грозит?

Фото Global Look Press

Нарушение международных обязательств

— Верховная рада считает, что пребывание спортсменов из России и Белоруссии на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран, — говорится в проекте обращения. — Постановление обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета по возможному допуску российских и белорусских спортсменов к международным спортивным состязаниям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм. Народные депутаты Украины считают позицию МОК ошибочной.

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То есть правительствам стран предлагается нарушать свои собственные визовые соглашения, а также международные обязательства в области спорта ради того, чтобы исправить ошибку МОК с частичным допуском россиян без флага и еще с массой оговорок. В случае в Олимпиадой это вообще может обернуться скандалом. Ведь у всех, причастных к Играм (от спортсменов до судей, переводчиков и журналистов), по традиции нет виз. Их заменяют олимпийские аккредитации. А руководство Франции совсем недавно заверяло Томаса Баха, что в случае допуска представителей России и Белоруссии никаких дополнительных барьеров для них выстраиваться не будет.

Разумеется, воззвание Верховной рады Украины — это не более чем слова. Они никого ни к чему не обязывают, и большинство стран наверняка даже не станет рассматривать данный вопрос. Однако идея украинских парламентариев затрагивает серьезную проблему, с которой действительно сталкиваются наши спортсмены в последние месяцы. Организаторы соревнований в ряде западных стран оказываются бессильными перед запретами на въезд для россиян. Таким образом разрушается вся система мирового спорта. Получается, что теперь некоторые чемпионаты мира — это не место встречи сильнейших, а междусобойчик тех, кто угоден принимающей стороне.

Фото Global Look Press

Вторжение в спортивную компетенцию

В прежние времена для получения права на въезд в страну, проводящую соревнования, атлету было достаточно предъявить в консульстве приглашение на старт — обычно подобные вопросы решались в приоритетном порядке. Конечно, случались накладки. Например, иранские атлеты, состоящие в Корпусе стражей исламской революции, сталкивались с негативным отношением в США и некоторых других странах. Наши спортсмены после закрытия американских консульских учреждений в России порой физически не успевали оформить документы. Но целом вопросы худо-бедно решались.

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Однако сейчас мы наблюдаем настоящую визовую и пограничную кампанию против спортсменов из России. Латвия, Польша и Чехия со ссылками на угрозу национальной безопасности не пускали на свою территорию теннисистов, причем с действующими шенгенскими визами. Порой решение об этом принималась прямо на пограничном пункте. Немецкий министр внутренних дел открыто заявляла о том, что для российских атлетов нельзя открывать визы. В итоге со ссылкой на «невозможность обеспечения безопасности» были отклонены российские заявки на ряд крупных турниров в Германии, в том числе на чемпионаты мира. Похожие истории возникали и в Финляндии.

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Фото Global Look Press

В Великобритании от россиян для оформления визы требовали подписания декларации о политическом нейтралитете и отказе от господдержки. В итоге сборная России не поехала на чемпионат мира по велоспорту, а международная федерация прислала в правительство Соединенного королевства гневное письмо, ставя под вопрос компетенцию британцев как организаторов крупных стартов. Если бы этому примеру последовали другие федерации и к делу подключился МОК, возможно, проблему удалось бы урегулировать в целом. Ведь расклад прост: страна, не гарантирующая визовой поддержки для всех допущенных участников, не должна проводить международных соревнований.

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Но МОК молчит, а украинская сторона, пользуясь пассивностью Томаса Баха, пытается решить свои политические вопросы через голову спортивных властей. С одной стороны — спортсмены с Украины нагнетают атмосферу вокруг соревнований, устраивая провокации с отказом от рукопожатий и делая странные намеки на «инциденты с оружием» (например, в биатлоне). С другой — украинские депутаты предлагают национальным правительствам вводить собственные спортивные санкции при помощи виз, вторгаясь в компетенцию международных федераций. И, как мы видим, в некоторых случаях это, увы, встречает поддержку у западных политиков.

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