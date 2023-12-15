Глава РУСАДА предложила ввести биопаспорта потенциальным олимпийцам из всех стран мира

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на призыв Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ввести биологические паспорта для российских спортсменов.

«Программа биологического паспорта, как минимум стероидный модуль, ведется для всех тестируемых РУСАДА спортсменов, — цитирует Логинову ТАСС. — Было бы правильным ввести данное требование в отношении всех потенциальных участников Олимпийских игр, не только в отношении россиян. Отбор проб, который организован РУСАДА, проходит при соблюдении всех международных стандартов. Некоторые требования к организации процедуры допинг-контроля даже строже, чем у других антидопинговых организаций».

В четверг ВАДА призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России, которые могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.