МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады 19 марта

МОК обсудит участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 19 марта — на следующем исполкоме организации в Лозанне.

Как информирует ТАСС, глава координационной комиссии Игр в Париже, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан в ответ на вопрос об участии россиян и белорусов в церемонии открытия заявил, что официальное решение еще не принято. По его словам, исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании.

В среду, 6 марта, стало известно, что россиян не допустят на церемонию открытия Паралимпиады.

8 декабря 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.