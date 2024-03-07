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Париж-2024

7 марта, 19:20

Российских теннисистов допустили к Олимпийским играм-2024 в парном и смешанном разрядах

Алина Савинова
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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в парном разряде и миксте.

«Они смогут принять участие в соревнованиях в парном и смешанном разрядах», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ITF.

6 марта Международная федерация тенниса объявила о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Сообщалось, что представители России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских, а также Паралимпийских играх, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

В декабре МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе, но спортсмены не примут участия в командных соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. В ней примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: РИА Новости
Теннис
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