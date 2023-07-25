Матвиенко считает недопуск России до Игр похоронами олимпийского движения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены до Олимпийских игр, то олимпийское движение можно хоронить.

«Сейчас такой наступил судный час — если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Она уверена, что данный исторический процесс в итоге закончится победой многополярного мира.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

18 июля глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.