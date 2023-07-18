Председатель оргкомитета Олимпийских игр в Париже назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге высказался о сроках, когда будет приниматься решение о допуске российских спортсменов.

«Мы будем рады приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и одобренных МОК. Есть понимание, что решение (по участию россиян в Олимпиаде) будет принято не раньше сентября. Мы узнаем больше об этом ближе к концу лета», — приводит слова Эстанге РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.