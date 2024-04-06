Винер заявила, что необходимо провести совет о неучастии в Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что в России необходимо провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», — цитирует Винер РИА «Новости».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.