Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:14

Хоркина заявила, что затрудняется поставить себя на место спортсмена в нейтральном статусе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина затруднилась ответить на вопрос, смогла бы она поехать на Олимпийские игре в нейтральном статусе.

«Я полностью поддерживаю в этом мнение президента России, что каждый представитель сборной должен принять собственное решение, но поставить себя на место действующего спортсмена я сейчас не могу, это невозможно. Я лишь могу посоветовать им тренироваться, преодолевать себя каждую секунду, потому что главная победа — это победа над собой», — приводит слова Хоркиной RT.

Также она отметила, что рада, что спортсмены выступавшие на Олимпийских играх в Токио, участвуют во внутренних соревнованиях, так как это является большим стимулом для молодежи.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Источник: RT
Олимпиада
Светлана Хоркина
Читайте также
Половина музыки русских фигуристов — от англоязычных исполнителей. Не все этим довольны
Появилась новая жертва скандала с распространением сексуального видео игроками системы «Реала»
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мамиашвили поддержал слова Матыцина об Олимпиаде: «В Париж надо не просто поехать, а достойно выступить!»
За 10 лет клубы РПЛ заработали в еврокубках 670 миллионов евро. А из-за бана уже потеряли больше 80
Поздняков считает, что существует большая разница по финансированию из-за санкций в 2018 и 2023 годах
Матыцин: «В случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить 180 спортсменов»
Поздняков считает, что санкции МОК к спортсменам ЦСКА связаны с недобросовестной конкуренцией
Депутат Свищев: «Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков ответил Матыцину на слова о количестве россиян на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости