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Сегодня, 12:21

Поздняков ответил Матыцину на слова о количестве россиян на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Станислав Поздняков.
Фото ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина о максимальном количестве россиян, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024.

Ранее Матыцин заявил, что в случае допуска на турнир в Париже смогут выступить максимум 108 российских спортсменов.

«Думаю, министр знает, о чем говорит. У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Ранее глава ОКР рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

Будет&nbsp;ли Россия участвовать в&nbsp;Олимпиаде-2024? Участие в Олимпиаде-2024 и судьба ОКР. Что будет обсуждаться в новом спортивном сезоне?

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Олег Матыцин
Станислав Поздняков
ОКР
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