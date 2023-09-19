Журова: «Никто не гарантирует, что Россия вообще поедет на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что не так много российских спортсменов, которые могут попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Поехать могут теннисисты, фехтовальщики, гимнасты, борцы, пловцы — в очень усеченном варианте. Не так много видов спорта, которые действительно могут попасть на Олимпиаду. Не знаю, будет 180 атлетов или меньше... Конечно, мы будем ориентироваться по ситуации. Если будут вводиться дополнительные требования, что-то подписывать, мы никуда не поедем. Поэтому пока мы рассматриваем возможность, проходим квалификационные соревнования, но никто не скажет на 100 процентов, что мы будем на этой Олимпиаде», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

19 сентября министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что в случае допуска в Париж 180 спортсменов смогут выступить на Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.