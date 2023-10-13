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Сегодня, 14:04

Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России

Руслан Минаев
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему Олимпийскому комитету России (ОКР) не приходят выплаты последние месяцы.

«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций. Понятия не имею, сколько они накопили там денег. Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

Ранее глава МОК заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024.

МОК до сих пор не принял решения по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за задолженности более 8 миллионов долларов

Источник: РИА
Томас Бах
МОК
ОКР
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