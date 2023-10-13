Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:30

Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпиаде, нас только унижают»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает ожидаемым решение Международного олимпийского комитет (МОК) дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР).

«Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — цитирует Винер ТАСС.

В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.

Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

При этом в МОК заявили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
МОК
ОКР
4
3
Читайте также
Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной
В Международном союзе конькобежцев доверяют CAS в слушаниях по делу Валиевой
Футболист сборной Парагвая плюнул в капитана аргентинцев Месси во время матча
Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Бах назвал отличия между включением Крыма в ОКР и присоединением в организацию советов ДНР и ЛНР
Бах объяснил, почему МОК не стал применять дополнительные санкции к российским спортсменам
Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России
В МОК заявили, что решение вопроса о допуске россиян завершится к началу 2024 года
Бах — о российских спортсменах: «Африканские страны просили снять ограничения и дать выступать с флагами и гимнами»
Бах заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России

Бах назвал отличия между включением Крыма в ОКР и присоединением в организацию советов ДНР и ЛНР
Новости
RSS RSS
Все новости