Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпиаде, нас только унижают»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает ожидаемым решение Международного олимпийского комитет (МОК) дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР).
«Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — цитирует Винер ТАСС.
В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.
Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.
ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.
При этом в МОК заявили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.