Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за задолженности более 8 миллионов долларов

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что организация обратилась в швейцарский суд для взыскания с МОК более 8 миллионов долларов.

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» — 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов долларов, общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», — приводит ТАСС слова Сенглеева.

В четверг, 6 октября, в ОКР заявили, что представители организации не будут принимать участия в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Отмечалось, что ОКР не видит смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент.