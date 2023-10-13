Бах заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не влияет на вопрос допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
«Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией», — цитирует ТАСС Баха.
В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.
Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.
ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.
При этом в МОК заявили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.