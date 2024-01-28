Журова усомнилась в справедливости решения CAS по делу о восстановлении прав ОКР

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не действует в рамках справедливости и закона, игнорируя прецедентное право.

«Есть прецедентное право. Если в одном случае спортсмены допускаются, а в другом — нет, то это не про закон и справедливость. Израильско-палестинский конфликт тоже есть, но ни ту, ни другую команду в нейтральный статус не вводят», — цитирует Журову ТАСС.

Ранее Поздняков заявил, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов.

МОК объявил об исключении ОКР из членства в организации в сентябре 2023 года. Решение было принято в связи с включением в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из-за отстранения ОКР не может функционировать как национальный олимпийский комитет и лишен финансирования от олимпийского движения.