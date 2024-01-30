CAS пока не может назвать сроки вынесения решения по делу об отстранении ОКР

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не может назвать сроков вынесения решения по делу об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Слушание завершилось в пятницу. Коллегия арбитров, ответственных за этот вопрос, сейчас проводит обсуждение. Конкретных сроков уведомления сторон о принятом решении нет», — приводит заявление CAS ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.