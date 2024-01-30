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Сегодня, 12:43

CAS пока не может назвать сроки вынесения решения по делу об отстранении ОКР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не может назвать сроков вынесения решения по делу об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Слушание завершилось в пятницу. Коллегия арбитров, ответственных за этот вопрос, сейчас проводит обсуждение. Конкретных сроков уведомления сторон о принятом решении нет», — приводит заявление CAS ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Источник: https://tass.ru/sport/19852307
Олимпиада
МОК
ОКР
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