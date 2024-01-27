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Сегодня, 09:30

Защитник Любушкин — о непопадании на Олимпиаду: «Было две травмы. Оказались не такими серьезными»

Российский защитник Любушкин объяснил, почему не попал в сборную на Олимпиаду
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Илья Любушкин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не поехал на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан.

— В 2018-м вы обиднейшим образом проехали из-за травмы мимо золотой Олимпиады в Пхенчхане. Учитывая, что играли на Кубке Первого канала менее чем двумя месяцами ранее — шанс туда попасть был велик.

— Травмы было даже две. Сначала в декабре мне сломали челюсть. Только восстановился, играл в маске, только снял ее, как в январе мне разорвали колено. Все оказалось не так печально — съездил в Германию, там сказали, что операция не нужна, и за время олимпийской паузы восстановился. Надрыв связки был, но он оказался не таким серьезным, каким мог быть.

— С какими эмоциями смотрели ту Олимпиаду? Думали о том, что сами могли там играть?

— Старался не акцентировать на этом внимание. Просто болел за парней и был очень рад их золоту. У каждого — свой путь. Значит, мой проходил мимо той Олимпиады.

Илья Любушкин. «В детстве кумиром был Рахунек. Когда он погиб, играл его клюшкой». Любушкин — о карьере, НХЛ и «Локомотиве»

Илья Любушкин
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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