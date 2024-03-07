Захарова считает, что Бах нарушил Олимпийскую хартию, поддавшись влиянию США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» слова главы МОК Томаса Баха, который считает, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию.

«Олимпийскую хартию нарушил сам Томас Бах, поддавшись разрушительному для мирового олимпизма давлению США», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил представителей России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.