В Госдуме РФ отреагировали на слова Баха, обвинившего правительство России в нарушении Олимпийской хартии

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о нарушении Олимпийской хартии российским правительством.

«С больной головы на здоровую. Значит, их политики не нарушают олимпийскую хартию, когда давят на того же Баха, для того чтобы отстранить наших спортсменов? Я считаю, на МОК тоже давят, они давно не независимые. А говорить, что политики о чем-то высказываются по отношению к МОК... Видимо, они не слышали еще, что наши люди говорят. Они намного жестче, чем политики, высказываются», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.