Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 17:58

Винер: «Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать внимания на то, что происходит в МОК»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Меня это абсолютно не касается. У нас все хорошо. Мы проводим свои соревнования как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий. Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», — приводит RT слова Винер.

19 октября стало известно, что Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1063167-viner-bah-sankcii-sportsmeny
Ирина Винер-Усманова
Томас Бах
3
Читайте также
Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иоланда Чен считает несуразными слова Баха
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости