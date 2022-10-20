Десять стран планируют провести летние олимпийские игры 2036 года

Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер во время выступления на Генеральной ассамблее АНОК рассказал о заявках стран, которые хотят принять летние олимпийские игры 2036 года.

По его словам, на данный момент МОК работает с десятью Национальными олимпийскими комитетами по вопросу проведения ОИ в 2036 году. Он отметил, что проекты этих стран находятся на очень ранних стадиях.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.