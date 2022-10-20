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Сегодня, 08:25

Десять стран планируют провести летние олимпийские игры 2036 года

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Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер во время выступления на Генеральной ассамблее АНОК рассказал о заявках стран, которые хотят принять летние олимпийские игры 2036 года.

По его словам, на данный момент МОК работает с десятью Национальными олимпийскими комитетами по вопросу проведения ОИ в 2036 году. Он отметил, что проекты этих стран находятся на очень ранних стадиях.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
МОК
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