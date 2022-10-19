Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:49

Иоланда Чен считает несуразными слова Баха

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Совершенно невозможно комментировать в последнее время то, что говорит Томас Бах. Я как раз за то, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену, я категорически против того, чтобы считать предателями тех, кто подписывают какие-то не имеющие никой юридической силы бумажки.

Что касается Баха, то он полностью ангажирован. Он никогда и ничего не говорит от себя. Он все время транслирует то, что ему с разных сторон внушают. Именно поэтому его речь и мысли настолько несуразны. Сегодня говорит одно, завтра — другое. Одно с другим никак не коррелируется. Поэтому я бы вообще его слушать не стала. Надо работать самим и стараться как можно активнее продвигать наших спортсменов на международную арену", — цитирует Чен Metaratings.ru.

19 октября стало известно, что Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян к генассамблее АНОК.

Источник: https://metaratings.ru/news/iolanda-chen-bakh-nikogda-ne-govorit-ot-sebya-poetomu-ego-rech-i-myli-nesurazny-1389469/
Томас Бах
Читайте также
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова заявила, что голоса поддержки от Шри-Ланки и Панамы очень важны для России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости