Иоланда Чен считает несуразными слова Баха

Советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Совершенно невозможно комментировать в последнее время то, что говорит Томас Бах. Я как раз за то, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену, я категорически против того, чтобы считать предателями тех, кто подписывают какие-то не имеющие никой юридической силы бумажки.

Что касается Баха, то он полностью ангажирован. Он никогда и ничего не говорит от себя. Он все время транслирует то, что ему с разных сторон внушают. Именно поэтому его речь и мысли настолько несуразны. Сегодня говорит одно, завтра — другое. Одно с другим никак не коррелируется. Поэтому я бы вообще его слушать не стала. Надо работать самим и стараться как можно активнее продвигать наших спортсменов на международную арену", — цитирует Чен Metaratings.ru.

19 октября стало известно, что Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян к генассамблее АНОК.