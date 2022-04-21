В Санкт-Петербурге проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

С 17 по 23 апреля в Санкт-Петербурге проходит Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады.

В турнире принимают участие более 600 атлетов с интеллектуальными нарушениями из 34 субъектов РФ. Они участвуют в соревнованиях по футболу, мини-футболу, фигурному катанию, художественной гимнастике, пауэрлифтингу, бочче и юнифайд-бочче.

«Всероссийская Спартакиада является самым крупным ежегодным турниром в программе Специальной Олимпиады. Нам очень важно, что молодые люди с нарушениями интеллекта приехали в Санкт-Петербург с родителями и тренерами для того, чтобы попробовать свои силы в соревнованиях по семи видам спорта. Я хочу отметить, что для участников нашего движения, занятия спортом являются не только средством самовыражения, но и важнейшей частью реабилитации», — передает пресс-служба слова президента Специальной Олимпиады России Ольги Слуцкер.

Специальная Олимпиада больше 50 лет поддерживает спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Движение охватывает более 190 стран мира, в которых проводятся свыше 100 тысяч соревнований для 5,5 миллионов особенных атлетов.