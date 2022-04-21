Депутат Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду

Депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду.

«Участвовать смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг «спорт вне политики», — приводит РИА «Новости» слова Бурлакова. — Неважно, из дружественной страны спортсмен или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту».

По словам депутата, в условиях международной спортивной изоляции альтернативные соревнования станут лучшим стимулом для тренировок. Он подчеркнул, что многие спортсмены поддерживают такую инициативу.

«Я полностью поддерживаю инициативу, знаю, что многие атлеты думают так же, неоднократно это обсуждали. На первом этапе нужно провести форум, где будут выслушаны мнения, идеи и предложения руководителей спортивных федераций России, спортсменов, паралимпийцев и разработана первоначальная концепция соревнований», — заявил Бурлаков.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.