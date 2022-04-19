Покровская допустила введение дисциплины микст-дуэт в олимпийскую программу Игр 2028 года

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на пресс-конференции перед началом чемпионата страны по данному виду спорта в Казани рассказала о планах FINA ввести микст-дуэты в олимпийскую программу.

«Я слышала, что уже в Лос-Анджелесе в 2028 году будут микст-дуэты. Только если будет у них (американцев. — Прим. «СЭ») какой-то сильный парень. Ведь никто не будет ходатайствовать за то, чего у него самого нет. Соперникам помогать. Но я слышала, что планируется.

Получается, Мальцев будет выступать до 2028 года? А почему бы и нет? Вот американец Билл Мэй выступал, когда ему было 35, и он еще тоже не сказал «нет». Хотя он женат и у него есть дети. В синхронном плавании вообще никто не говорит «нет», говорят «до свидания». Александр в очень хорошей форме, соперников у него сейчас нет. И сразу две «невесты», — сказала Покровская.

Отметим, что в программе чемпионатов мира FINA микст-дуэты с 2015 года. Мальцев в составе сборной России неоднократно становился чемпионом мира.