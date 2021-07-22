Сборная Гвинеи будет участвовать в Олимпийских играх в Токио
19:20
Сборная Гвинеи будет участвовать в Олимпийских играх в Токио. Ранее сообщалось, что команда не выступит на Олимпиаде из-за пандемии коронавируса.
«Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения дало согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх», — приводит AFP слова министра спорта Гвинеи Санусси Соу.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля. На Играх выступят пять спортсменов из Гвинеи.
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