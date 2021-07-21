Австралийский Брисбен примет летние Олимпийские игры 2032 года
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал город, который проведет летние Олимпийские игры 2032 года.
Соревнования примет австралийский город Брисбен. Это решение было принято на сессии МОК в Токио (Япония), где с 23 июля по 8 августа пройдет ближайшая Олимпиада. 72 участника сессии МОК из 80 проголосовали за проведение Игр в Брисбене, пятеро проголосовали против. Еще три участника сессии воздержались от голосования.
BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021
CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG
Игры в Брисбене пройдут летом 2032 года. О желании принять соревнования в 2032 году заявляли Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, Чэнду и Чунцин.
Австралия дважды в истории принимала Игры: в Мельбурне (1956) и Сиднее (2000). Оба раза страна принимала летнюю Олимпиаду.
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