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Австралийский Брисбен примет летние Олимпийские игры 2032 года

11:31
Брисбен. Фото Twitter
Брисбен. Фото Twitter
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал город, который проведет летние Олимпийские игры 2032 года.

Соревнования примет австралийский город Брисбен. Это решение было принято на сессии МОК в Токио (Япония), где с 23 июля по 8 августа пройдет ближайшая Олимпиада. 72 участника сессии МОК из 80 проголосовали за проведение Игр в Брисбене, пятеро проголосовали против. Еще три участника сессии воздержались от голосования.

Игры в Брисбене пройдут летом 2032 года. О желании принять соревнования в 2032 году заявляли Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, Чэнду и Чунцин.

Австралия дважды в истории принимала Игры: в Мельбурне (1956) и Сиднее (2000). Оба раза страна принимала летнюю Олимпиаду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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