Сборная Гвинеи из-за коронавируса не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

Сборная Гвинеи приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Причиной стала пандемия коронавируса.

«В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио», — приводит AFP слова министра спорта Гвинеи Санусси Соу.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля. На Играх должны были выступить пять спортсменов из Гвинеи.