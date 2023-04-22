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Российские спортсмены вышли под своим флагом на открытии Игр в Венесуэле

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Флаг России.
Фото Global Look Press

Российские спортсмены вышли под флагом своей страны на церемонии открытия V игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), сообщается в Telegram-канале министерства спорта РФ 22 апреля. Турнир проходит в Венесуэле.

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Знаменосцами российской команды стали боксер Иван Верясов и Элизабет Абраамян, представляющая настольный теннис.

Министр спорта России Олег Матыцин и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров приветствовали участников с трибун.

Боливарианские игры АЛБА в Каракасе и Ла-Гуайре завершатся 29 апреля. Впервые они прошли в 2005 году. В общей сложности в состав российской делегации вошли 48 спортсменов в семи видах.

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