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Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Флаг России на фоне баскетбольного стадиона
Сборная России выступит под своим флагом на Боливарианских играх АЛБА.
Боксерша Екатерина Пальцева
Екатерина Пальцева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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За медали мультиспортивных соревнований в Венесуэле поборются 48 наших спортсменов.

Российские спортсмены, пусть и не без сложностей, постепенно возвращаются на международную арену. С 21 по 29 апреля они примут участие в пятых по счету Боливарианских играх АЛБА (Играх Боливарианского альянса), которые примут два города Венесуэлы — Каракас и Ла-Гуайра. В общей сложности в состав нашей делегации вошли 48 спортсменов в семи видах. Причем среди тех, кто отправился в Венесуэлу, будут и лидеры национальных команд, включая чемпионов мира и Европы.

Россияне возвращаются спустя 16 лет

Напомним, Боливарианские игры АЛБА достаточно юны. Впервые их провели только в 2005 году, «локомотивами» продвижения состязаний стали лидеры данной политической организации Куба и Венесуэла. Именно в столице Кубы Гаване и прошли 18 лет назад первые соревнования, после чего в 2007-м состязания принял Каракас, а в 2009-м — вновь Гавана, а в 2011-м — венесуэльский город Баркисимето. Тот турнир прошел с большим размахом — участвовали спортсмены более двадцати государств, включая Испанию, Мексику и Аргентину, а в медальном зачете впервые после трех подряд кубинских триумфов выиграла сборная Венесуэлы, завоевавшая 112 золотых медалей и 357 наград в общей сложности. Кстати, всего было разыграно 256 комплектов наград.

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Затем в 2013-м Игры собирались провести в Эквадоре, а в 2015-м — в Боливии, но реализовать планы не удалось, вероятно, из-за политической и экономической ситуации в ведущих странах альянса. Но сейчас, спустя дюжину лет, Игры АЛБА возрождаются. В Венесуэле выступят представители 11 государств. Это — Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Россия. В общей сложности планируется участие 3500 спортсменов.

Сборная России выступит как команда на таких соревнованиях впервые. Однако в прошлом на Играх АЛБА россияне не только состязались, но и побеждали. В 2007-м там выступили фехтовальщики, завоевавшие в общей сложности шесть медалей, включая золото рапириста Дениса Коробейникова. Благодаря этому россияне, кстати, занимают 17-е место в медальной таблице Игр Боливарианского альянса за всю историю. Но теперь, похоже, могут уверенно ворваться в топ-10. Хотя с учетом не самой многочисленной делегации медальный зачет Игр-2023 они, конечно, не выиграют.

Боксерша Екатерина Пальцева
Екатерина Пальцева.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Звезды восходящие и взошедшие

«Для сборной России сейчас важна международная соревновательная практика, а также возможность выступить под национальным флагом и гимном. Участие в соревнованиях стран Южной и Центральной Америки открывает новые возможности для расширения нашего взаимодействия и развития спорта», — приводит сайт Министерства спорта РФ слова Алексея Морозова — главы делегации на предстоящем мультиспортивном турнире и заместителя министра спорта РФ.

Можно согласиться, что в настоящий момент для россиян полезны любые или почти любые международные старты. Но все же в Венесуэлу своих атлетов отправили далеко не все национальные федерации. На это решились в боксе, карате, пляжном волейболе, тяжелой атлетике, настольном теннисе, прыжках на батуте и художественной гимнастике. При этом нельзя сказать, что в Каракасе и Ла-Гуайре можно будет увидеть всех российских звезд и в данных дисциплинах, но именитых спортсменов достаточно. В частности, в состав делегации вошли чемпионка мира и Европы по боксу Екатерина Пальцева, чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова, чемпионы Европы по карате Анна Чернышева и Евгений Плахутин, бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных соревнованиях и победительница ЧМ в команде Яна Лебедева, а также многие чемпионы России и участники ЧМ и ЧЕ.

«Мы приняли решение заявить на этот турнир не первых номеров сборной, но все заявленные являются очень достойными тяжелоатлетами. Некоторые из них имеют опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы, откуда возвращались с наградами», — рассказывал ТАСС член исполкома Федерации тяжелой атлетики России Кирилл Завадский. И действительно, Кристина Новицкая становилась призером чемпионата Европы, а Евгения Гусева на ЧМ-2021 выиграла малое золото в рывке, да и остальные могут побороться за медали.

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В настольном теннисе в состав команды вошли в том числе лидеры женской сборной страны Элизабет Абраамян, Яна Носкова и Ольга Воробьева. В художественной гимнастике Россию будут представлять в личном многоборье и групповых упражнениях совсем юные спортсменки 2008 и 2010 годов рождения, но 12-летнюю Николь Римарачин Диас уже сейчас многие считают восходящей звездой. Хотели отправиться в Венесуэлу и спортивные гимнасты из России, но из-за проблем с оборудованием, соответствующим международным стандартам, организаторам от этого вида пришлось отказаться.

Как бы то ни было, сейчас выступление сборной России на международных соревнованиях с флагом и гимном не может не вызвать интерес. Тем более в ряде видов конкуренция на Играх АЛБА будет весьма неплохая и победы россиянам отнюдь не гарантированы. Хотя и весьма вероятны.

Бокс
Художественная гимнастика
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