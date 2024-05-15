Чесноков — о реакции пользователей на пост Хачанова: «В этом нет экстремизма, чтобы выплескивать желчь»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» новость о том, что на российского теннисиста Карена Хачанова пожаловались в МОК из-за того, что в День Победы, 9 мая, он опубликовал фотографию с георгиевской лентой в своих социальных сетях.

Некоторые пользователи под постом спортсмена потребовали отстранить его от участия в Олимпиаде-2024.

«У Карена бабушка — очень образованный человек. Она в школе преподавала русский язык и литературу. С большим уважением отношусь к семье Хачанова, особенно к Карену, который большой трудяга. Не вижу ничего криминального в том, чтобы выложить пост с георгиевской лентой. В этом нет экстремизма, чтобы выплескивать желчь, что сделали люди в интернете. Есть много других экстремистских вещей в мире, которые более отвратительны и ужасны», — сказал Чесноков «СЭ».

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх -2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.