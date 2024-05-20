Галстян: «Блиев был стопроцентным кандидатом на медаль чемпионата мира по дзюдо»

Старший тренер сборной России по дзюдо Арсен Галстян заявил, что дзюдоист Аюб Блиев на чемпионате мира был стопроцентным кандидатом на медаль в Абу-Даби.

Блиев прошел сложных соперников, однако в полуфинале с серебряным призером Олимпиады в Токио Юн-Вэй Яном из Тайваня был наказан за запрещенное техническое действие и лишился возможности побороться за бронзу.

«Аюб был настроен только на победу, и все шло очень хорошо — он выиграл три встречи, две из которых с очень титулованными спортсменами. Но допустил ошибку, которая, к сожалению, выбила его из турнира. Очень обидно, ведь совсем недавно он у Яна выигрывал, но, к сожалению, сегодня удача была на его стороне. Уверен, что если бы не эта ошибка, он на 100 процентов был бы сегодня с медалью, но правила есть правила», — приводит слова Галстяна ТАСС.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Абу-Даби с 19 по 24 мая 2024 года. В нейтральном статусе в турнире принимают участие 18 российских спортсменов: по девять мужчин и женщин.