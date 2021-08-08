В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий
16:44
Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Для того, чтобы все-таки показать «поднятие» олимпийского флага во Франции на церемонии закрытия Олимпийских игр-2020 показали запись последней репетиции.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.
Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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