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В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий

16:44

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Для того, чтобы все-таки показать «поднятие» олимпийского флага во Франции на церемонии закрытия Олимпийских игр-2020 показали запись последней репетиции.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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