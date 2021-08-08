В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Для того, чтобы все-таки показать «поднятие» олимпийского флага во Франции на церемонии закрытия Олимпийских игр-2020 показали запись последней репетиции.

Let's get it started!



Les Jeux Olympiques de #Paris2024 commencent !

Ouvrons ensemble un nouveau chapitre des Jeux.



Together, let's write a new chapter of the Olympic Games.



??? pic.twitter.com/0QGjXfpvGY — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2021

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.