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Париж-2024

Сегодня, 09:47

Лучшая российская гольфистка Гусева не будет участвовать в Олимпиаде в Париже

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В Ассоциации гольфа России сообщили, что Наталия Гусева отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, хотя и имела хорошие шансы поехать на турнир. Спортсменка занимает 156-ю строчку мирового рейтинга, а на Игры отбираются девушки из топ-300.

«Гусевой и ее тренером было принято решение в 2024 году сосредоточиться на участии в соревнованиях в LPGA Tour, с целью улучшения позиций в мировом профессиональном рейтинге. Ассоциации гольфа России поддерживает решение спортсменки и тренерского штаба», — сообщили ТАСС в пресс-службе АГР.

Гусева первой из россиянок вошла в топ-200 мирового профессионального женского рейтинга. В конце декабря 2023 года она отобралась в LPGA (США) и LET (Европейский тур). Полученный статус позволяет ей участвовать в самых престижных турнирах по всему миру.

Источник: ТАСС
гольф
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