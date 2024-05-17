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Париж-2024

Сегодня, 22:14

Тарасова — о запрете МОК российской символики: «Не надо силы тратить, ничего мы не получим»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала запрет МОК на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде в Париже.

«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены, пусть уже это все пройдет, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
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Губерниев назвал дурацким запрет МОК на использование российскими журналистами символики страны на Олимпиаде

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