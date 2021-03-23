Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента ФИСУ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ).

ФИСУ во вторник сообщила национальным федерациям студенческого спорта, что первый вице-президент ФИСУ Леонц Эдер будет выполнять обязанности президента до 17 декабря 2022 года, когда Олег Матыцин снова займет свой пост.

«За последние годы мы достигли многого — провели Всемирные студенческие игры и определились с местом их проведения в будущем, учредили проект Healthy Campus, который сейчас развивают более 60 университетов и добились успеха с Академией лидеров волонтеров, — заявил Олег Матыцин. — ФИСУ добилась явного прогресса по всем направлениям своей работы. Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе, и буду продолжать делать все возможное для поддержки студенческого спортивного движения. Студенческий спорт всегда отличался образцовым подходом к формированию культуры нулевой терпимости к допингу. Уважение к правилам, товарищам по команде и соперникам — ключевая часть нашей работы, чтобы лидеры завтрашнего дня формировались на основе опыта, полученного в мировом студенческом спорте».

Согласно декабрьскому решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против Российского антидопингового агентства, российские чиновники, включая представителей федеральных министерств и агентств, не могут занимать руководящие должности, входить в органы управления, а также комитеты и подкомитеты в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет.

(Пресс-служба Минспорта РФ)