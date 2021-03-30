МОК продемонстрировал эмблемы Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в Италии
16:32
Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года представили публике эмблемы двух турниров, которые впервые в истории были выбраны при помощи онлайн-голосования. Игры пройдут в Италии в феврале и марте 2026 года.
В голосовании на сайте организационного комитета Олимпиады победила эмблема Futura (будущее), набравшая 74% из 871 тысяч опрошенных.
Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете, который помещен над традиционными олимпийскими кольцами.
Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Также за право принять соревнования боролся Стокгольм.
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