МОК продемонстрировал эмблемы Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в Италии

Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года представили публике эмблемы двух турниров, которые впервые в истории были выбраны при помощи онлайн-голосования. Игры пройдут в Италии в феврале и марте 2026 года.

В голосовании на сайте организационного комитета Олимпиады победила эмблема Futura (будущее), набравшая 74% из 871 тысяч опрошенных.

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics — Olympics (@Olympics) March 30, 2021

Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете, который помещен над традиционными олимпийскими кольцами.

Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Также за право принять соревнования боролся Стокгольм.