ОКР: к российским спортсменам приковано особое внимание

В Новогорске прошла торжественная церемония проводов сборной России на III юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 22 января в Лозанне.

— Особых реальных планов строить не будем, — сказал, открывая церемонию, директор по спорту ОКР Андрей Конокотин. — Но мы уверены, что вы приложите максимум усилий, чтобы гимн России звучал как можно чаще, а флаг поднимался как можно выше. Становясь членами Олимпийской команды, вы берете на себя определенные обязательства. Вы все знаете, что к российской команде приковано дополнительное внимание как со стороны спортивных организаций, так и со стороны антидопинговых служб. Ошибок не должно быть никаких. Пусть Игры запомнится вам только ко с положительной стороны. (Мария Маркова)