МОК: российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе

Представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

«Нет никаких планов относительно российской или белорусской делегации или флагов этих стран на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Единственный вариант, который может быть рассмотрен, — это отдельные нейтральные спортсмены, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно на Открытом чемпионате Австралии по теннису, а также в других профессиональных видах спорта», — приводит слова представителя МОК KP.RU с ссылкой на ESPN.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.