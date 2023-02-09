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Сегодня, 16:10

Бах заявил, что бойкот Украиной Игр в Париже станет нарушением Олимпийской хартии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что бойкот Украиной Олимпиады-2024 в Париже станет нарушением Олимпийской хартии.

«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже конкретно не обсуждалось, — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на Reuters. — Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно. Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии.

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

8 февраля, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что предложение МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе не относится к Играм в Париже. Он также подчеркнул, что решение об участии российских атлетов в Олимпиаде 2024 года будет принято летом.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
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