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Допинг

IBU аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Россия потеряла серебро в женской эстафете

12 октября, 20:41
Ольга Зайцева. Фото Никита Успенский., «СЭ»
Ольга Зайцева. Фото Никита Успенский., «СЭ»
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение аннулировать результаты россиянки Ольги Зайцевой, которые она показала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает сайт организации.

Об этом стало известно после очередного обновления результатов на сайте IBU. Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи российские биатлонистки стали вторыми в эстафете. Ольга Зайцева бежала гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой. Ранее CAS признал биатлонистку виновной в употреблении допинга, а вот Вилухина и Романова были оправданы.

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Иван Шитик все материалы автора
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