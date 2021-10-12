IBU аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Россия потеряла серебро в женской эстафете

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение аннулировать результаты россиянки Ольги Зайцевой, которые она показала на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает сайт организации.

Об этом стало известно после очередного обновления результатов на сайте IBU. Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи российские биатлонистки стали вторыми в эстафете. Ольга Зайцева бежала гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой. Ранее CAS признал биатлонистку виновной в употреблении допинга, а вот Вилухина и Романова были оправданы.