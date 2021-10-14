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Байлз и другие гимнастки требуют роспуска совета директоров Олимпийского комитета США

14 октября, 09:43
Симона Байлз. Фото Instagram
Симона Байлз. Фото Instagram
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Звезды американской спортивной гимнастики Симона Байлз, Али Райсман, Маккайла Марони и Мэгги Николс обратились к Конгрессу США с открытым письмом, в котором требуют распустить совет директоров национального Олимпийского комитета.

По мнению спортсменок, руководство НОК проявило халатность в деле расследований преступлений врача гимнастической сборной страны Ларри Нассара, который под видом терапевтической помощи на протяжении десятилетий насиловал и развращал несовершеннолетних спортсменок.

По мнению гимнасток, Олимпийский комитет США знал о деятельности Нассара с 2015 года, но не предпринял никаких усилий для того, чтобы ее пресечь, до тех пор, пока не разгорелся скандал в СМИ. «Многие функционеры, виновные в халатности, все еще занимают ключевые посты в НОК», — говорится в письме. Жертвами злодеяний Нассара объявили себя более сотни женщин, врач получил почти 200 лет тюрьмы, а руководство гимнастической федерации и ряд ведущих тренеров ушли в отставку.

При этом вмешательство государства в деятельность НОК категорически не приветствуется Международным олимпийским комитетом и может привести к дисквалификации сборных США на Олимпиадах.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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