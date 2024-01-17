Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Президент Олимпийского комитета Мексики Мария Хосе Алькала рассказала, что страна отказывается от организации заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года.

В октябре 2022 года Мексика сообщила о желание провести Игры.

Она отметила, что конкуренция слишком жестокая.

«Мы попробуем сделать заявку на организацию юношеских Олимпийских игр, где у нас будет больше шансов. Они будут перед Олимпиадой-2036. Мы анализируем возможности, рассматриваем, какой специальный проект нужен стране, ведем переговоры с Международным олимпийским комитетом», — цитирует Алькалу ESPN.