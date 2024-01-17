Вяльбе считает, что МОК помог российским спортсменам не стать предателями

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что МОК жесткими условиями допуска на Олимпиаду оставил российских атлетов без выбора и помог им не стать предателями страны.

«Мне кажется, Международный олимпийский комитет своим «приглашением» на Олимпиаду создал нам очень хорошие условия. Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все. Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, поехать или нет, стать предателем страны или нет. Для меня в данной ситуации была бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Вяльбе РИА «Новости».

Ранее Вяльбе высказалась по поводу вероятных сценариев возвращения российских лыжников на международные турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.